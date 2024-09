Verunreinigtes Leitungswasser in Klagenfurt: Suche nach Ursache läuft

Seit Freitag sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Klagenfurt angehalten, Trinkwasser nicht einafch so wie gewohnt zu genießen, denn: Es ist mit Enterokokken verunreinigt .

Die Gesundheitsbehörde der Stadt rät, Wasser abzukochen - dieses sei unbedenklich. Betroffen sind gut 100.000 Menschen . Woher die Verunreinigung kommt, soll am Montag feststehen, wenn die Auswertung der Proben vorliege, hieß es aus dem Rathaus.

Bestimmte Stämme der Enterokokken-Bakterien sind krankheitserregend, sie können unter anderem Darmwegs- oder Harnwegsinfektionen auslösen. Am Freitag war bei Routinekontrollen des Trinkwassers an sieben Stellen - in der Klagenfurter Landeshauptstadt gibt es rund 20 Messstellen - festgestellt worden, dass die Grenzwerte überschritten wurden.

Duschen "gefahrlos möglich"

Deshalb wurde für das gesamte Stadtgebiet empfohlen, Leitungswasser nicht ohne vorheriges Abkochen - mindestens drei Minuten lang - zu trinken. Diese Empfehlung wurde über das Wochenende ausgedehnt.

Duschen oder Zähne putzen sei dagegen "gefahrlos möglich", wie es hieß. "Lediglich auf das Trinken von Wasser aus städtischen Wasserleitungen und auch von städtischen Wasserbrunnen im öffentlichen Raum soll bis auf Weiteres verzichtet werden."