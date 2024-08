Stadt Klagenfurt warnt vor Bakterien in Wörthersee-Abfluss

Die Stadt Klagenfurt warnt vor Bakterien in der Sattnitz , dem einzigen Abfluss des Wörthersees.

Proben am Wochenende hatten eine Grenzwertüberschreitung ergeben, was Enterokokken angeht.

Teilweise unbedenklich

Diese Bakterien können Infektionen auslösen. Konkret ist der Abschnitt zwischen der Schleuse und dem Kalmusbad betroffen, hier wird vom Baden dringend abgeraten, teilte die Stadt am Mittwoch in einer Aussendung mit. Vom See bis zur Schleuse seien die Werte aber unbedenklich.