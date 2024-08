Klagenfurt vor Einigung mit Ex-Magistratsdirektor Jost

Peter Jost beschäftigt die Stadt Klagenfurt seit mittlerweile fast zwei Jahren. Der frühere Magistratsdirektor wollte in Pension gehen, sein Vertrag wurde dann aber vom Bürgermeister per Notfallverordnung verlängert.

Allerdings wird es wohl nicht zu einer Rückkehr Josts kommen. Denn das sehe der Vergleichsvorschlag nicht vor. Offen ist auch, ob es dafür die entsprechenden Mehrheiten gibt. Denn bislang sei der ausverhandelte Vergleich nicht mit anderen Fraktionen vorbesprochen, heißte es.

Und so ist etwa für die Neos klar, dass es "keinerlei nachvollziehbaren Grund gibt, warum Steuergelder in dieser Höhe an Herrn Jost fließen sollen", betonte Klubsprecher Janos Juvan in einer ersten Reaktion gegenüber dem ORF: "Der Gemeinderat hat sich eindeutig gegen einen Verbleib von Herrn Jost ausgesprochen.“