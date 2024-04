Millionenbetrug mit Kryptowährung: Das Mastermind, das aus Brasilien kam

Ganz in schwarz gekleidet, ohne Bart, mit etlichen Tätowierungen an Hals und Händen.

Die Erwartungshaltung am Dienstag war groß in Saal 29 des Landesgerichts Klagenfurt . Denn jener Mann, dessen Name seit Prozessbeginn Mitte September 2023 unzählige Male gefallen war, erschien nun endlich persönlich vor Richterin Claudia Bandion-Ortner.

Seit Ende April 2023 saß der 39-Jährige gebürtige Italiener in Brasilien in Auslieferungshaft. Nach gut einem Jahr hat er diese nun seit Dienstag mit der Anklagebank in Klagenfurt getauscht, wo ihn bereits weitere acht Angeklagte in Empfang nahmen.