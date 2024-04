Millionenbetrug EXW: Angeklagter aus Brasilien endlich vor Gericht

In anderen sozialen Medien tritt er ganz als Geschäftsmann auf, in einem großen Sessel und mit Handy in der Hand.

Wie er seinen Auftritt im Landesgericht Klagenfurt anlegen wird, bleibt mit Spannung abzuwarten.

Wo ist das Geld?

Offen bleibt auch, ob der neue Mann auf der Anklagebank eine Antwort auf eine alte Frage haben wird: Wo ist das gesamte Geld, um das die Anleger gebracht worden sein sollen? Der Verbleib von angeblich 100 Millionen Euro ist auch nach unzähligen Prozesstagen weiter unklar.

Dass sich das gesamte Geld bei jenem Mann befindet, der weiterhin auf der Flucht in Dubai sein soll, gilt als eher unwahrscheinlich.

Eines könnte mit dem Auftritt des Angeklagten aus Brasilien in Klagenfurt aber nun zumindest in greifbare Nähe rücken: Ein Urteil in dem Mega-Prozess.