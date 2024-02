Geldwäsche: Eine Krypto-"Wechselstube" im Fokus bei EXW-Prozess

Im Klagenfurter EXW-Prozess um millionenschweren Anlagebetrug hat am Mittwoch der zuständige Aktenführer des Finanzamtes als Zeuge ausgesagt. Er beleuchtete die zahlreichen Kontobewegungen eines Angeklagten, der eine "Wechselstube" für Kryptowährungen betrieb - Bitcoins aus dem EXW-Umfeld wurden "im Kreis geschickt", so der Zeuge.

Mehrere Stunden lang wurde der Zeuge am Mittwoch befragt - und zwar sowohl vom Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Claudia Bandion-Ortner als auch von den Angeklagten selbst. Anhand von dicht mit Zahlen beschriebenen Listen beschrieb er den Weg, den Geld von EXW zu dem angesprochenen Angeklagten nahm und wieder - über Kryptowährungen als Umweg - an die Gesellschaft zurückgeflossen sei.

Es habe für jede einzelne Kontobewegung eine Rechnung gegeben, rechtfertigte sich der Angeklagte, was der Zeuge auch bestätigte. Der Angeklagte betonte, dass er nie einen Betrug bei EXW vermutet hatte - "ich habe mich nur gefragt: Wie geht sich das aus?" Sich selbst sieht er lediglich in der Rolle eines Geldwechslers "wie früher an der kroatischen Grenze". Wenn da Euro in Kuna gewechselt - und eventuell sofort wieder zurückgewechselt - wurden, sei das ja nur auf Kundenauftrag passiert.

Im vorliegenden Fall sei Geld in Form von Bitcoins oder in bar an EXW geflossen. Dazu sagte der 26-jährige Hauptangeklagte: "Wenn ein Kunde EXW-Token gekauft hat, dann ging die Verfügungsgewalt über das Geld automatisch an die Gesellschaft. Die kann also machen damit, was sie will." Man habe in erster Linie dann den Wechsler angewiesen, die Kundengelder in Bitcoins umzuwandeln.