Millionenbetrug mit Kryptowährung: Wieder ein Angeklagter mehr

Stark vereinfacht haben Investoren Geld in eine Art Pyramidensystem einbezahlt, ausbezahlt sollen sie nie etwas bekommen haben. Der Verbleib von 100 Millionen Euro ist also völlig offen.

Doch am Dienstag ging es am Landesgericht in Klagenfurt um einen anderen Mann. Der 49-jährige Zehntangeklagte hatte seinen Auftritt in der Kärntner Landeshauptstadt.

Pikant: Das Landesgericht Klagenfurt kennt er bereits. Hier nahm er bereits zuvor als Zeuge Platz. Am Dienstag musste er sich nun als Beschuldigter verantworten. Der Mann soll bei EXW als Sprecher fungiert haben.

Negative Meldungen kleinreden

"Kommen sie doch gleich in die Mitte, das ist ihr Tag heute", verkündete Richterin Bandion-Ortner gleich zu Prozessbeginn. Der 49-Jährige bekannte sich nicht schuldig.

Die Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Caroline Czedik-Eysenberg betonte, dass der 49-Jährige von Anfang an, Teil von EXW gewesen sei. "Seine Aufgabe war es auch, negative Berichte in den Medien über EXW kleinzureden", betonte Czedik-Eysenberg. Der 49-Jährige soll vor allem sinnbildlich "Beruhigungspillen verteilt und von EXW profitiert haben".

Sein Anwalt beschrieb seinen Mandanten vielmehr als Mann mit sympathischen Auftreten und einem guten Wissen über Kryptowährung. "Er hat keine Beruhigungspillen verabreicht, vielmehr hat er sie erhalten."