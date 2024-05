Brand in Wohnhaus gelegt: 12 Jahre Haft für versuchten Mord

Ein 56-jähriger Mann ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Dem Mann war vorgeworfen worden, im vergangenen Sommer in einem Mehrparteienhaus in Villach Feuer gelegt zu haben, um seine ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Freund zu töten.

Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.