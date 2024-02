Betrunkene Kärntnerin mit aggressivem Hund wollte Taxi nicht bezahlen

Eine 31-jährige Frau in Villach hat in der Nacht auf Sonntag den Fuhrlohn nach einer Taxifahrt nicht bezahlt und ihr Hund soll den Lenker in die Schulter gebissen haben. Als die gerufene Polizeistreife eintraf, war mit der betrunkenen Villacherin kaum ein Gespräch zu führen und ihr Terrier verhielt sich aggressiv. Am Ende biss das Tier sogar einem Beamten in den Oberschenkel. Die Frau wurde angezeigt.