Salzburg: 25-Jähriger erschlich Narkosemittel und prellte Hotels

Ebenso mit erfundenen Namen ließ er sich in mehreren Krankenhäusern untersuchen, um das Narkosemittel Propofol verabreicht zu bekommen. Aber auch der Diebstahl von Anästhetika wird ihm zur Last gelegt, diese hatte er sich selber gegeben, berichtete die Polizei.

Ein 25-jähriger Serienbetrüger ist am Samstag von der Polizei in Flachau festgenommen worden. Dem Mann wird vorgeworfen, sich in Hotels mit falschem Namen eingemietet und die Rechnungen dann nicht beglichen zu haben.

Die Polizei in Flachau konnte in intensiver Zusammenarbeit mit der Polizei in Wien dem Deutschen bis dato 14 Straftaten zuordnen, die er in ganz Österreich verübte. Er war über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen worden und sitzt in der Justizanstalt Salzburg.