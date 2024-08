Wo die Alm für Langzeitarbeitslose zum Neuanfang wird

Das Konzept dahinter funktioniert wie folgt: Jeder der Mitglied des Almwirtschaftsvereins ist, kann sich für die Unterstützung durch die Helfer des AMS auf seiner Alm anmelden. Der Verein teilt die Trupps, die aus je vier Mann inklusive einem Vorarbeiter bestehen und an vier Tagen der Woche arbeiten, dann zu.

"Die Idee für das Projekt entstand vor elf Jahren gemeinsam durch Kärntner Almwirtschaftsverein und AMS . Wir wollten Menschen den Weg in die Arbeit erleichtern und Bauern bei der schweren Arbeit auf den Almen helfen", erzählt Josef Brunner , Geschäftsführer besagten Almwirtschaftsvereins.

60 Almen sind es, die heuer auf die Unterstützung warten. Gut 6.000 Arbeitsstunden kommen in der Saison beim Zäunen, Mähen oder Schwenden - also dem Entfernen unerwünschter Büsche, Sträucher oder junger Bäume - zusammen.

Seit acht Uhr rücken die Männer mit Motorsensen dem Grünzeug an den Kragen. 115 Liter Treibstoff seien dafür heute schon draufgegangen.

Zahlen sind es auch, die fallen, wenn Wolfgang von seinem Leben vor der Alm spricht. Von den Saisonen als Koch in der Schweiz. Mit bis zu 1.000 Essen am Tag, die die Küche verließen. Bis zu dem Zeitpunkt als nichts mehr ging. Die Diagnose: Burn out. Die Folge: 2,5 Jahre ohne Arbeit zu Hause.

"Nach einer halben Stunde spazieren, war ich schon völlig fertig", erzählt der 43-Jährige.

Natur gibt Kraft

Hier heroben würde er nun stundenlang arbeiten. "Die Natur, das Panorama, die frische Luft, das gibt mir Kraft", sagt er. Die drei Männer rund um ihn nicken zustimmend.

Ihre Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Einer war am Bau, der andere im Gartenbau, der Dritte im Außendienst - nennt man ihm eine Postleitzahl folgt der dazugehörige Name des Ortes wie aus der Pistole geschossen.