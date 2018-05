Innsbruck-Wahl: Die Bergstadt, die Weltstadt sein möchte

Im Frühling spielt die Landeshauptstadt ihre Asse am stärksten aus. Da treffen Nachtschwärmer in den frühen Morgenstunden mitunter auf Wintersportler, die zu ihren letzten Touren aufbrechen. Die Biker kämpfen sich indes Tag für Tag näher an die nach oben rückenden Schneegrenze heran. Zum Abschluss ist dann ein Sprung in einen See möglich.

Oder man trifft sich in verdreckten Sportklamotten in Lokalen wie der Machete in der Innenstadt. Der Burrito-Laden steht sinnbildlich dafür, wie Studenten Angebot schaffen, wenn die Nachfrage nicht gedeckt wird. Zwei Deutsche und ein Oberösterreicher haben vor drei Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Inzwischen haben die Uni-Abgänger zwei weitere Lokale mit urbanem Flair eröffnet.

Studenten sind der Motor der Stadt. Auf 133.000 Einwohner kommen in Innsbruck über 30.000 Studenten – 40 Prozent davon aus dem Ausland. Universität und Uni-Klinik sorgen auch als Arbeitgeber für Internationalität.

Unter den rund 104.000 heute Wahlberechtigten sind fast 18.000 EU-Bürger ohne österreichischen Pass dabei. Ab 2011 bescherte Zuzug der Stadt rasantes Wachstum. Die Schattenseite: Innsbruck gehört zu einem der teuersten Pflaster Österreichs. Wie viel Wachstum die Stadt noch verträgt, sorgt für heiße politische Debatten. Der Wohnraum ist durch die Berge an den Flanken der Stadt begrenzt.