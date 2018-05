Grüne Selbstfindung: Wo ein Willi, da ein Weg?

Orientierung am Willi-Weg

„Von Willi können wir uns definitiv etwas abschauen. Er ist zugänglich, bodenständig, an der Lebensrealität der Menschen ganz nah dran“, sagt Stephanie Jicha (28), die neue grüne Landtagsvizepräsidentin in Tirol. „Wir müssen intern auch andere Meinungen gelten lassen“, formuliert es der Salzburger Noch-Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer (30). Die Grünen sollten ihren Grundwerten treu sein, gleichzeitig auch mit dem bürgerlichen Lager gesprächsbereit bleiben.

Heilig-Hofbauer stimmt dem hemdsärmeligen Willi zu: „Die Frage ist: Was stellen wir in die Auslage? Wir sind immer wieder mit Randthemen in den Vordergrund getreten.“ David Stögmüller (31), einer von zwei verbliebenen Grün-Bundesräten, sagt: „Wir müssen die großen Themen bespielen, dürfen aber die kleinen nicht aus den Augen lassen.“

Dann gibt es noch jene, die mit dem Binnen-I-Sager nichts anfangen können. Gegen eine Gewichtung verwehrt sich etwa Bundesrätin Ewa Dziedzic (37). „Menschenrechte betreffen uns alle, Frauenrechte immerhin 52 Prozent der Österreicher. Das sind doch keine Orchideenthemen.“ Auch die steirische Landtagsabgeordnete Lara Köck (28) lässt Unverständnis durchklingen: „Es hat genauso seine Berechtigung, darüber reden, wie Gleichberechtigung real werden kann.“

Analyse des Debakels

Der 65-jährige Ex-Nationalratsabgeordnete Harald Walser aus Vorarlberg versucht den Brückenschlag: „Wir haben uns in Diskussionen verstrickt, die von den Leuten nicht mehr verstanden worden sind, das brachte Georg Willi kürzlich richtig zum Ausdruck. Natürlich ist zum Beispiel die Genderfrage wesentlich, aber wenn man nur noch damit in Verbindung gebracht wird, ist das ein Problem."

Die Debatte, was ins politische Schaufenster der Grünen gehört, scheint aber noch lange nicht gelöst. Bundessprecher Kogler, der als Masseverwalter der Partei durch die Lande tingelt, sagt jedenfalls, er habe immer für „einen breiten verständlichen Ausdrucksstil“ geworben, für mehr grüne Wirtshaus- und nicht nur Hörsaalbesuche.

Auch die Ex-Nationalratsabgeordnete Berivan Aslan argumentiert in diese Richtung. Grüne Positionen sollten nicht sanfter und stumpfer werden, aber verständlicher. Im Rückblick auf die Nationalratswahl sagt Aslan: "Wir haben in vielen sozialpolitischen Themen eine kantige Position, aber in der Wahrnehmung gelten wir nicht als die Sozialen, sondern das wird der SPÖ oder zuletzt auch der FPÖ zugerechnet. Unsere Inhalte waren gut, aber die Sprache war nicht die richtige."