So sucht das Innenministerium 11.000 neue Polizisten

Bis das möglich ist, werden aber noch einige Hürden zu nehmen sein. Denn bislang scheiterten solche Ideen am diffizilen Besoldungssystem der Polizei. Dafür müsste nicht nur Geld in die Hand genommen werden, sondern auch am komplizierten Gesetz für die Bezahlung in den Ministerien geschraubt werden. Ob sich das rechtzeitig ausgeht, um eine Auswirkung bei der Rekrutierung zu haben, ist offen.

Für die Zukunft stellt sich Goldgruber auch eine vollautomatische Exekutive vor. Mit dem Diensthandy oder -tablet sollen einfach Kfz-Kennzeichen fotografiert werden, das System würde dann automatisch sagen, was zu tun ist. Alles wird gleich dokumentiert, das Akten schreiben soll dann entfallen.