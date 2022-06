Sophie Freud: Die letzte Enkelin Freuds war auch seine größte Kritikerin

Und Freud war ein liebevoller Großvater. An seinem 80. Geburtstag sagte Sophie ein Gedicht auf, doch statt „Dass Gott dich l a n g e leben lässt“ sagte sie: „Dass Gott dich e w i g leben lässt“. Großvater lachte. Es war, was wir heute eine Freudsche Fehlleistung nennen.

Sophie hatte ihn kettenrauchend in Erinnerung. „Er musste oft in seiner Mundhöhle operiert werden, doch kaum war er aus der Narkose erwacht, saß er wieder mit Zigarre in seinem Spitalsbett.“

Als er im Exil in London war und seine 14-jährige Enkelin in Paris, haben sie miteinander korrespondiert. „Mein liebes Sopherl“, schrieb er ihr am 1. Juli 1938, „Ja, Du fehlst mir auch sehr... Du wirst es gewiss leichter haben, Dich in der Fremde zu akklimatisieren als wir alten Leute.“

Sophie Freud unterrichtete mit über 90 Jahren noch in Boston und war bis zuletzt geistig rege. Sie verzweifelte an Donald Trump und fürchtete, dass er wieder kommt.

georg.markus