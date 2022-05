Erinnerungen an die gute, alte Zeit (im Bild)

Die Nachrichtensprecher und Programmansager aus den Urzeiten des Fernsehens kamen meist vom Theater und erlangten durch ihre Bildschirmauftritte unvergleichliche Popularität. Als Teddy Podgorski – er selbst war 1955 der erste Zeit im Bild-Sprecher – Anfang der 1970er-Jahre die Leitung der Sportredaktion übernahm, fand er, „dass der Sport von Leuten präsentiert werden muss, bei denen man das Gefühl hat, dass sie wissen, wovon sie reden. Und das sind eben Journalisten, die einem am Sonntagabend auch ohne Manuskript in der Hand erzählen können, was am Wochenende los war.“