„Happy birthday, Mr. President“

Und auch beruflich schien es bei der Monroe wieder aufwärts zu gehen. Sie hatte mit den Dreharbeiten eines neuen Films, Something’s Got to Give, begonnen. Allerdings wurde ihr von der 20th Century-Fox ausdrücklich untersagt, an der Kennedy-Gala teilzunehmen, da durch krankheitsbedingte Ausfälle ihrerseits bereits drei Wochen Drehzeit verloren gegangen waren. Marylin missachtete die Anweisung des Studios und flog von L. A. nach New York. Wodurch drei weitere Drehtage ausfielen.