"Marilyn & Me": Mit Marilyn Monroe am Swimmingpool

„Marilyn war schon, wenn sie Kleider anhatte, das Traummotiv jedes Fotografen und sogar noch umwerfender ohne. Ihre nasse Haut glänzte. Ihre Augen funkelten. Ihr Lächeln war aufreizend“, erinnerte sich der US-amerikanische Lawrence Schiller an den Moment, der seine Karriere als Fotograf maßgeblich beeinflussen sollte.

Dieser Moment passierte im Jahr 1962: Der damals 25-jährige Schiller war in Hollywood und sollte Marilyn am Set ihres neuen Films „Something’s Got to Give“ fotografieren. Er kannte die Schauspielerin schon – die beiden waren einander bei den Dreharbeiten zu "Machen wir’s in Liebe" begegnet. Die Begegnung zwischen der Schauspielerin und dem Fotografen wurde zu einer besonderen Geschichte, die in "Marilyn & Me" (Taschen Verlag) mit unzähligen Bildern erzählt wird.