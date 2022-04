"Wenn der Steffl wieder wird so wie er war“

Dass der Steffl in seiner ganzen gotischen Pracht wieder dastand, hat man sogar im Vatikan zur Kenntnis genommen. Papst Pius XII. war beim Festgottesdienst am Sonntag nach der Wiedereröffnung via Funk zugeschaltet und würdigte auf Deutsch, dass die Österreicher „eine gewaltige Leistung vollbracht“ hätten. An der Messe nahmen Bundespräsident Theodor Körner, alle Bischöfe des Landes und die Bundesregierung teil.