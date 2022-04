Auch damals herrschte Krieg

Einen dem Roten Kreuz ähnlichen „Patriotischen Hilfsverein“ hatte es in der Monarchie bereits vor Solferino gegeben, doch war er mangelhaft organisiert und nach dem jeweiligen Kriegsende wieder aufgelöst worden. 1867 setzte sich die aus der Schweiz kommende Idee Henry Dunants auch hierzulande durch.

Wie wichtig sie ist, konnte spätestens während des Ersten Weltkriegs unter Beweis gestellt werden; Mehr als acht Millionen Verwundete wurden zwischen 1914 und 1918 von den Eisenbahn-Transportkolonnen des Roten Kreuzes befördert, in Sanitätsanstalten untergebracht und behandelt. Nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich wurden die freiwilligen Helfer in das „Deutsche Rote Kreuz“ eingegliedert. Tausende Rotkreuzmitarbeiter, die in den beiden Weltkriegen an vorderster Front tätig waren, ließen ihr Leben, um andere zu retten.

Henry Dunant

wurde im Jahre 1901 mit dem weltweit ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet, doch geriet er sehr bald in Vergessenheit. Er hatte sein Leben einer großen Idee gewidmet und dafür so viel Zeit aufgewendet, dass er seine eigenen Geschäfte im Stich ließ und verarmte. Er starb am 30. Oktober 1910 einsam in einem Schweizer Altersheim. Hunderttausende Rotkreuzmänner und -frauen waren damals schon aufgrund seiner Initiative in aller Welt unterwegs, um zu helfen. Doch niemand war für ihn da.

Erst als Henry Dunant tot war, wurde sich die Welt seiner Leistungen bewusst.

georg.markus