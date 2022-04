Watschenaffären: „Dass da 14 Tog da Schädl woklt“

Diese Watsche war ganz und gar nicht oscarreif. Moderator Chris Rock hatte zwar während der Verleihung der begehrten Filmtrophäen einen in der Tat geschmacklosen Witz über die Ehefrau von Will Smith gemacht. Doch der reagierte inakzeptabel gewalttätig, als er die Bühne stürmte und auf den Moderator einschlug. Die Ohrfeige fügt sich in eine Reihe von Watschenaffären, die in Künstler-, Politiker- und Sportlerkreisen registriert wurden.