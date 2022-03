Schauspieler in der Politik

Auch Ronald Reagan war Präsident – der 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In Hollywood raunte man sich zu, Reagan hätte 53 Filme gedreht, wirklich gut sei er aber nur in einer Rolle gewesen: in der des Präsidenten. Als ich Billy Wilder einmal über ihn befragte, sagte er: „Wenn man den William Holden, den John Wayne und den Glenn Ford nicht bekommen hat, dann hat man den Reagan genommen. Er war hier einer von Tausenden Schauspielern, über die man sich keine Gedanken gemacht hat. Niemand hätte gedacht, dass so jemand einmal Präsident wird.“