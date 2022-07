Politiker leben länger

Nicht alle der in die Jahre gekommenen Mandatare haben also gesund gelebt: In ihrer Zeit als Spitzenpolitiker litten viele unter Stress, Bluthochdruck, Schlafmangel, weiters Übergewicht (Kohl), „No sports“ (Churchill) oder Nikotinsucht (Schmidt). Solch wundersame Langlebigkeit erklärt Professor Huber mit genetisch unterschiedlichen Dispositionen, die man nicht beeinflussen könne: „Bei dem einen hält der Körper das Kettenrauchen aus, und er bleibt auch im Alter noch relativ gesund, während der andere nach 30 Jahren ein Lungenkarzinom bekommt.“

Über glückhafte Gene dürfte auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen verfügen, der mit seinen 78 Jahren ein starker Raucher ist.

Aber verlassen sollte man sich auf solche „Wunder“ lieber nicht.

Die Forscher um Philip Clarke vom Health Economics Research Centre der Universität Oxford haben in der erwähnten Studie die Daten von 57.561 Politikern in Industrieländern wie den USA, Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Österreich ausgewertet. Aus Österreich flossen Lebens- und Sterbedaten von 2.664 Politikern (bei einem Frauenanteil von 16 Prozent) aus den Jahren 1918 bis 2017 ein.