Die Straße, die direkt in den Himmel führt

Sie beginnt vor dem Haus Nr. 7, in dem der Komponist Ralph Benatzky wohnte. Unsterblich durch sein Weißes Rössl, für das er Melodien wie Im Salzkammergut da kann man gut lustig sein, Was kann der Sigismund dafür dass er so schön ist oder Es muss was Wunderbares sein von dir geliebt zu werden schuf.

Man sagt, Benatzky hätte die eine oder andere Melodie „gestiebitzt“, was den Schriftsteller Anton Kuh zu der Bemerkung veranlasste: „Der Komponist Benatzky sollte seinen Namen in Benutzky umändern.“

Das Haus Nr. 24 ist eine viel bestaunte Attraktion der Stadt: die Villa der Schauspieler-Dynastie Hörbiger-Wessely, die hier acht Jahrzehnte zu Hause war. Paula Wessely hat das 480 m2 große Haus samt 5.000 m2 Garten 1935 erworben und hier mit ihrem Mann Attila Hörbiger und ihren Töchtern Elisabeth Orth sowie Christiane und Maresa Hörbiger gelebt. Die Villa, deren Vorbesitzer die Industriellenfamilien Schoeller und Krupp waren, besteht aus einem biedermeierlichen Winzerhaus und einem Zubau der Jahrhundertwende.

Attila Hörbiger bewohnte das Parterre, die Wessely den ersten Stock, Kinder und Personal waren im Dachgeschoß untergebracht. Das Ehepaar Hörbiger-Wessely lebte hier bis zu seinem Tod. Die jüngste Tochter Maresa verkaufte das Haus 2015 an eine zypriotische Firma, die es äußerlich nicht veränderte. Maresa Hörbiger sagte beim Eigentümerwechsel: „Meine Mutter hätte es verstanden, dass ich es verkaufe. Bei meinem Vater bin ich mir da nicht so sicher, der ist sehr an dem Haus gehangen und hat immer gesagt, dass er einmal von hier ,hinausgetragen werden will’. Wir konnten ihm diesen Wunsch erfüllen, er ist in diesem Haus gestorben.

Nicht minder prominent waren die Bewohner des benachbarten Anwesens. Das Haus Himmelstraße 26 stand den beiden ersten Bundespräsidenten der Zweiten Republik als Amtsvilla zur Verfügung. Karl Renner ließ sich von hier aus jeden Tag in die Hofburg chauffieren und verzichtete darauf, dass alle Verkehrsampeln, die er passierte, auf Grün geschaltet wurden, wie er auch eine gepanzerte Dienstlimousine als Sicherheitsmaßnahme ablehnte.