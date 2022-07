Attentate verändern die Welt

Diesmal also in Japan. Wieder hat ein Attentat das Leben eines Politikers ausgelöscht. Doch während es in den USA, im Nahen Osten und auch in Europa im Lauf der Geschichte immer wieder politisch motivierte Mordanschläge gab, wurde in Japan bis zum vergangenen Freitag erst ein Politikermord registriert: Am 12. Oktober 1960 war der Sozialistenchef und Oppositionsführer Asanuma Inejirō von einem 17-jährigen Rechtsextremisten mit einem Samuraischwert vor laufenden TV-Kameras erstochen worden. Der Attentäter nahm sich in seiner Zelle das Leben.

Und jetzt Ex-Premierminister Shinzo Abe.