Leibfriseur im Frack: Die Geschichte des Figaros

Haare und Bärte mussten naturgemäß immer schon gepflegt und gestutzt werden. Aufgrund von Gräberfunden wissen wir, dass die Ägypter bereits um 4000 v. Chr. ihre Haare mit Messern, Haarnadeln und Elfenbein-Kämmen versorgt haben. Im Mittelalter, aber auch viel später noch, waren Bader und Barbiere nicht nur Haarschneider, sondern auch Chirurgen und Zahnärzte. (Bei aller Liebe zu meinem Stammfriseur: Einen Zahn oder den Blinddarm möcht ich mir doch nicht von ihm ziehen lassen).

In fast allen Kulturen gingen die Frisuren mit der Mode einher. Die Haarpracht hat sich im Lauf der Geschichte immer wieder radikal verändert, und sie war – passend zur Kleidung – immer Ausdruck ihrer Zeit. Trugen Damen im üppigen Barock turmhohe Frisuren und Herren aufwendig gesteckte Perücken, so setzte man während der französischen Revolution mit langer, wilder Mähne ein Zeichen des Protests. Ähnlich war‘s in den 1960er-Jahren, als die „ Beatles“ mit ihren „Pilzköpfen“ Akzente setzten. Junge Männer wollten die Haare ebenso lang haben, um so gegen das Establishment zu protestieren.