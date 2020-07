Figl, Chruschtschow und die Kukuruz-Wette

Es war an einem heißen Julitag des Jahres 1960, als der frühere Bundeskanzler und Außenminister Leopold Figl in sein Elternhaus fuhr, einem mehr als zweihundert Jahre alten Bauernhof im Dorf Rust im Tullnerfeld, der damals von einem seiner Brüder bewirtschaftet wurde. In seiner Begleitung befand sich Nikita Chruschtschow, der gerade auf Staatsbesuch in Österreich war und es sich nicht nehmen ließ, seinen alten Freund Figl – den er bei den Verhandlungen zum österreichischen Staatsvertrag kennengelernt hatte – auf dem Vierkanthof seiner Familie in Rust (am heutigen Leopold-Figl-Platz) zu besuchen. Das war vor genau sechzig Jahren.

Figl ließ den Tisch decken, Brot, Wein und Geselchtes wurden serviert. Beim anschließenden Rundgang durch die Stallungen fragte der Kreml-Chef, ob das Vieh gesund sei und was die Familie Figl auf dem 35 Hektar großen Grund anbaue.