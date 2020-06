Wie die Deutschen zu Piefkes wurden

Durch die Piefke-Brüder wurde eine Bezeichnung geboren, die den Preußen blieb. Die Piefkes wurden zum Symbol des erfolgreichen, aber ungeliebten Nachbarn. Als es die Piefke-Brüder längst nicht mehr gab, entspannte sich das deutsch-österreichische Verhältnis, kämpften die beiden Völker doch im Ersten Weltkrieg im Gleichschritt nebeneinander.

In der Zwischenkriegszeit baute der aus Baden bei Wien stammende Max Reinhardt in Berlin ein Theaterimperium von nie dagewesener Dimension auf (wie Claus Peymann viel später dann in Wien das Burgtheater übernahm). Weiters eroberten die von der Donau an die Spree geholten Kaffeehausliteraten das deutsche Feuilleton, allen voran Anton Kuh, Egon Friedell und Roda Roda, der die Bewohner der beiden Metropolen mit den Worten verglich: „Wann in Berlin a Künstler verhungert, kümmert si ka Mensch um eahm. Aber in Wien stengan Hunderte um eahm herum und sagen: Es müsset was führ ihn g’schehn.“

Als die Deutschen im März 1938 in Österreich einmarschierten, waren sie wieder Piefkes. Man hatte sie zwar freudig willkommen geheißen, als sich die „Volksgenossen aus dem Altreich“ aber die fettesten Posten sicherten, ließ die Sympathie nach. Damals begannen die Österreicher sprichwörtlich, aus Hitler einen Deutschen und aus Beethoven einen Österreicher zu machen.