Erinnerungen an Peter Alexander

Peter Alexander Neumayer, so sein bürgerlicher Name, kam 1926 als Sohn eines Bankbeamten in Wien zur Welt, war im letzten Kriegsjahr Flakhelfer und dann in englischer Kriegsgefangenschaft. Nach dem Reinhardtseminar und einigen Bühnenengagements dauerte es eine Zeit lang, bis ihn der Film entdeckte. Produzenten und Regisseure waren vorerst skeptisch, hielten ihn für „zu lang und zu dünn“, um Karriere zu machen. Die erste, die an ihn glaubte, war die Schauspielerin Hilde Haagen, die er 1952 im Büro eines Wiener Agenten kennen gelernt hatte, wo sie wie er ein Engagement suchte. Hilde gab ihren Beruf auf und widmete sich fortan ausschließlich seinem Management. Ja, und geheiratet haben sie dann auch.