Die besten Anekdoten: Lassen wir das Jahr mit heiteren Geschichten ausklingen

Leonard Bernstein dirigierte in allen großen Opernhäusern der Welt und verbrachte einen Großteil seiner Zeit im Flugzeug. Wien war eine seiner liebsten Stätten, er kam einmal aus New York, dann aus Tokio, Paris oder London. Und er lachte darüber und sagte einmal: „Wenn es auf den Flughäfen keine Leibesvisitationen gäbe, hätte ich überhaupt kein Sexualleben mehr.“

Ioan Holender ist als längstdienender Direktor in die Geschichte der Wiener Staatsoper eingegangen. Im ersten Jahr stand er jedoch noch im Schatten des eigentlichen Direktors Eberhard Waechter. Erst nach dessen plötzlichem Tod im März 1992 übernahm Holender die alleinige Leitung des Hauses. Aber bis dahin war er selbst im Opernhaus bei weitem nicht so bekannt wie später dann.

Der Zuschauerraum war schon abgedunkelt, als Holender eines Abends zu spät in die Vorstellung kam. Die Ouvertüre hatte bereits begonnen, da schlich der Co-Direktor zu seiner Loge. Leider hatte er die Rechnung ohne den Platzanweiser gemacht. Der hielt ihn am Rockzipfel fest und flüsterte: „Ihre Karte bitte!“

Der Direktor flüsterte zurück: „Ich bin Holender!“

Darauf der Billeteur: „Ticket please!“

Als ich einmal für den ORF eine Dokumentation über die Kapuzinergruft schrieb, interviewte ich in einem Studio Otto von Habsburg, der während der Dreharbeiten über seine dort ruhenden Vorfahren sprach. Als die Kameras ausgeschaltet waren, plauderten wir noch weiter, und da fragte ich Otto von Habsburg, wie oft er bisher in der Gruft seiner Ahnen gewesen sei.

„Ich war“, antwortete er, „nur drei Mal dort. Das erste Mal als Kind 1916 beim Begräbnis Kaiser Franz Josephs. Dann war ich einmal in den 1970er-Jahren dort, um mir die Sarkophage in Ruhe ansehen zu können. Und zuletzt 1989, beim Begräbnis meiner Mutter, Kaiserin Zita. Ja, drei Mal bin ich dort gewesen.“

Ich sah den Sohn des letzten Kaisers verwundert an und fragte: „Sie waren nur drei Mal in der Kapuzinergruft?“

„Ja, wissen Sie“, lächelte er, „jedes Mal, wenn ich dort hinkomme, habe ich den Eindruck, die Patres schau’n mich ganz genau von oben nach unten an, um schon einmal Maße zu nehmen. – Für später dann!“

Mittlerweile hat Otto von Habsburg dort tatsächlich seine letzte Ruhe gefunden.

Eine Geschichte, die mir Paul Hörbiger schilderte: Er gehörte in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs einer Widerstandsbewegung an, zu der eines Tages Hans Moser als Gast stieß. Ein befreundeter Cafétier hatte der Runde im Schleichhandel in einer für das Kriegsjahr 1944 unvorstellbaren Qualität und Menge Lebensmittel besorgt. Kaum war das konspirative Gespräch beendet, schritten die Herren zum gemeinsamen Abendessen. Die Türen wurden geöffnet und die Künstlerrunde betrat den Speiseraum. Da blieb Hans Moser kurz stehen, schaute sich erstaunt die Leckerbissen an und sagte zu den Freunden: „Und so wollt’s ihr den Krieg verlieren?“

Ehe Billy Wilder den berühmten Film „Zeugin der Anklage“ drehte, wusste er schon, wie er mir einmal erzählte, dass Marlene Dietrich die ideale Besetzung für die Rolle der Varietésängerin wäre, die ihren Mann am Ende eines langen Prozesses im Gerichtssaal tötet. Als der Meisterregisseur der damals 57-jährigen Diva die Rolle anbot, lehnte sie vorerst mit der Begründung ab, dass sie das Publikum so in Erinnerung behalten sollte, wie sie in jüngeren Tagen ausgesehen hatte.