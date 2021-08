Die Mauer der Schande

Die Proteste der Westmächte „gegen diesen Akt barbarischer Unmenschlichkeit“ lassen die Bonzen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) kalt.

Es gibt Straßen, deren Gehsteige zu Westberlin gehören, während die Gebäude auf Ostberliner Seite stehen. In solchen Fällen werden die Hauseingänge zugemauert und die Bewohner gelangen nur noch über Hinterhöfe in ihre Wohnungen. Manche springen aus den Fenstern, um so in den Westen zu gelangen, andere durchschwimmen Kanäle, graben Tunnels. Neun Menschen verstecken sich im Kofferraum einer winzigen „Isetta“, Insassen eines Cabrios rasen unter einem geschlossenen Schlagbaum in die Freiheit. Tausende gelangen auf abenteuerlichen Wegen in den Westen. Die Flucht über die Grenze gehört zum Alltag.

Die DDR verstärkt ihre Mauer ständig, legt Minen, setzt bewaffnete Grenzwächter mit scharfen Polizeihunden ein, baut vollautomatische Tötungsmaschinen. Zwischen 100 und 200 Menschen haben in den 28 Mauerjahren ihren Fluchtversuch nicht überlebt.

In der Diktion ostdeutscher Politiker waren jene, die in Richtung Freiheit drängten „Republikflüchtlinge“, „Agenten des Imperialismus“ und „willige Opfer für die Verlockungen westlicher Menschenhändler“. Doch egal, ob der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht oder sein Nachfolger Erich Honecker solche Sprüche klopften – die Bürger haben´s ihnen nicht geglaubt. Denn alle schauten sie – verbotenerweise – Westfernsehen, sahen via ARD und ZDF, dass die „kapitalistischen Ausbeuter“ jenseits der Mauer ganz so bös nicht sein konnten, wie ihnen das in Versammlungen der staatlichen Betriebe immer wieder vorgelogen wurde.