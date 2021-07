Pack die Badehose ein

Doch sind Erfolge keine Garantie für ein geglücktes Leben. Auch Rex Gildo zählte in den 60ern mit 40 Millionen verkauften Tonträgern zu den beliebtesten Schlagerstars. Als seine große Zeit vorbei war, bekam er Alkoholprobleme, trat auf Volksfesten und in Einkaufszentren auf. Zuletzt 63-jährig, am 26. Oktober 1999 in einem Möbelhaus. Doch der Auftritt missglückte, Rex Gildo brachte seine Hits („Speedy Gonzales“, „Fiesta Mexikana“) nicht gut über die Bühne und sagte die danach geplante Autogrammstunde ab.

Am selben Abend stürzte er sich aus einem Fenster im zweiten Stock seiner Wohnung in München. Er wurde an der Seite seines früheren Managers und Lebensgefährten Fred Miekley am Münchner Ostfriedhof beigesetzt.

Ja, und dann kamen die 70er-Jahre mit ihren ganz spezifischen Schlagern: „Ein bisschen Spaß muss sein“ (Roberto Blanco), „Griechischer Wein“ (Udo Jürgens) oder „Er hat ein knallrotes Gummiboot“ (Wencke Myhre). Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.

georg.markus