Das Wunder Caruso

Aber noch singt er für einen Hungerlohn. Wie sehr das Publikum in dieser Zeit mit jedem Ton, jedem Wort einer Oper mitlebte, erkennt man an einem Zwischenfall, der sich am Teatro Garibaldi in Trapani ereignet. Enrico Caruso tritt dort in der öffentlichen Generalprobe von Donizettis Lucia di Lammermoor auf und verhaspelt sich bei einem einzigen Wort. Er wird daraufhin vom Publikum ausgepfiffen und von der Theaterdirektion fristlos entlassen. Doch als am nächsten Abend ein anderer Tenor für ihn einspringt, rufen die Zuschauer, dass sie Caruso wieder haben wollen, worauf er vom Theater zurückgeholt wird. Zeitungen berichten von dem „Skandal“, Caruso erregt zum ersten Mal Aufsehen.

Im Alter von 25 Jahren beginnt mit der Rolle des Loris in der Premiere von Umberto Giordanos Oper Fedora im Mailänder Teatro Lirico sein unaufhaltsamer Aufstieg. Der Dirigent Arturo Toscanini sitzt in der Vorstellung und holt ihn sofort an die Scala. Es folgen Auftritte in St. Petersburg, Buenos Aires, Monte Carlo, Rom und an der Covent Garden Opera in London. Wo immer er hinkommt, herrscht unbeschreiblicher Jubel, oft muss er seine großen Arien zwei, drei Mal singen. Caruso Timbre war einzigartig und seine Stimme, oft als Wunder bezeichnet, so klar und kräftig, dass die Zuhörer jedes Wort verstehen konnten.

Caruso – der übrigens auch ein begabter Karikaturist war – hatte in seiner Glanzzeit 500 Lieder und 67 Opernpartien im Repertoire, darunter La Bohème, Carmen, Cavalleria rusticana, Bajazzo, Tosca, Aida, Manon Lescaut…, die er alle und ohne Vorbereitung jederzeit beherrschte.