Sammy Davis war unerwünscht

Sammy Davis Jr. gehörte damals dem sogenannten „Rat Pack“ an, das gemeinsam in den großen Musikhallen Amerikas auftrat. Mitglieder des „Rat Pack“ waren auch Frank Sinatra, Dean Martin und Peter Lawford, die natürlich in „White only“-Hotels wohnen durften. Für Schwarze gab es in jenen Tagen, selbst wenn sie Stars waren, eigene „Nigger“-Unterkünfte und -Restaurants. Freilich weigerten sich Frank Sinatra & Co oft, in Quartieren zu nächtigen, in denen ihr Freund Sammy unerwünscht war.