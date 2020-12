Der Mann hinter dem Robert Koch-Institut

Adelstitel verweigert

Doch Robert Kochs Verdienste waren so groß, dass er nach seiner Rückkehr rehabilitiert wurde. Er musste sich zwar verpflichten, nicht mehr als Arzt tätig zu sein, dafür errichtete man für ihn das Berliner Institut für Infektionskrankheiten (das heutige Robert Koch-Institut).

Was ihn bitter enttäuschte, war die Weigerung Kaiser Wilhelms II., ihn in den Adelsstand zu erheben – was allerdings nichts mit dem „Tuberkulin-Skandal“ zu tun hatte, sondern mit einem privaten: Koch ließ sich 1893 von seiner Frau Emmy scheiden, um seine 30 Jahre jüngere Geliebte Hedwig Freiberg zu heiraten. Das kostete ihn das heiß begehrte „von“ vor seinem Namen.

Robert Koch blieb weiterhin aktiv: Er erforschte die Rinderpest, die Pest, die Malaria und die Schlafkrankheit und erhielt 1905 den Medizin-Nobelpreis. Am 9. April 1910 hielt der 66-Jährige in Berlin einen Vortrag, in dem er darauf hinwies, dass die Ausbreitung von Bakterien in vielen Fällen mit mangelnden hygienischen Umständen zu tun hätte. Zwei Tage später erlitt er einen Herzinfarkt, dem er am 27. Mai 1910 erlag.