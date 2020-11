Aus den Anfangstagen des „Mundl“ Sackbauer

„Meine Mutter geniert sich ein bissl für mich“, erzählte Karl Merkatz damals, „weil so wie im Fernsehen bin ich nämlich nicht. Ich bin ganz anders, wahrscheinlich das genaue Gegenteil.“ Der Schauspieler war 20 Jahre in Deutschland aufgetreten, zuletzt am Hamburger Thalia-Theater unter der Direktion von Boy Gobert. „Aber das Wienerische hab i dort net verlernt.“

Das allerdings sollte bald ganz Österreich erfahren, denn mit dem mangelnden Bekanntheitsgrad war’s nach wenigen „Mundl“-Folgen vorbei: Als ich später einmal mit Karl Merkatz über die Mariahilfer Straße ging, gab’s einen Stau. Fremde Leute reichten ihm die Hände und sagten „Servas, Mundl!“ Dass er Merkatz heißt, wussten die wenigsten.

„Von jetzt an will ich mich nicht mehr an ein Theater binden“, sagte er bei unserer ersten Begegnung, „sondern als freier Schauspieler tätig sein“, ahnte er den bald auf ihn zukommenden „Mundl“-Triumph voraus.

Der „Mundl“ entzweite die Nation von der ersten Folge an. Die einen liebten den ungehobelten „Proleten“, der seinen Sohn „Nudlaug“ nannte, die anderen verteufelten ihn ob seiner nicht wirklich feinen Art, familiären Zwist auszutragen, sich zu kleiden oder Bierflaschen zu öffnen. Jedenfalls liefen die Servicetelefone im ORF-Zentrum nach jeder Folge heiß, wobei die Beschwerdeführer in ihrer Ausdrucksweise oft noch weniger nobel waren als der „Mundl“ selbst.