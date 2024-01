„Juden erwünscht“

Schließlich hob der Monarch wohlhabende jüdische Kaufleute und Bankiers, die so genannten „Ringstraßenbarone“, in den Adelsstand.

Befand sich Kronprinz Rudolf ansonsten in dauerndem Widerspruch zu den Ansichten seines Vaters, so waren sie in dieser Frage einig: Der Sohn des Kaisers zählte zum engeren Freundeskreis des jüdischen Verlegers Moriz Szeps, in dessen Neuem Wiener Tagblatt Rudolf unter einem Pseudonym Artikel veröffentlichte, in denen er sich vehement gegen jede Form des Antisemitismus einsetzte. Als engagierte Philosemitin schrieb auch Kaiserin Elisabeth Geschichte, geprägt von den Schriften ihres jüdischen Lieblingsdichters Heinrich Heine, als dessen Jüngerin sie sich empfand.