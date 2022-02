Zwischenbilanz: 35.000 Besucher bei Jubiläumsschau in Schlaining

Arbeitgeber

Insgesamt kümmern sich rund 20 Mitarbeiter um die Besucher, arbeiten im Shop oder bei Technik und Reinigung. Somit ist die Burg auch zum wichtigen Arbeitgeber in der Gemeinde geworden. Das nächste Großprojekt, das Burghotel, soll in den nächsten Monaten fertiggestellt werden und eröffnen. Dies wird unter der Leitung des Reduce Resorts in Bad Tatzmannsdorf adaptiert und erneuert. Auch die Synagoge von Stadtschlaining wurde erneuert und soll im März eröffnet werden und ein Teil der Ausstellung werden.

Die Jubiläumsschau soll noch bis Ende des Jahres den Besuchern die Geschichte des Burgenlandes näherbringen. „Mit Anfang nächsten Jahres sollen Teile der Schau als Mantel für das neue Haus der Geschichte weiter bestehen, es wird aber auch Platz sein für weitere Themenschwerpunkte“, erklärt Darabos. Für das nächste Jahr arbeite man gerade mit burgenländischen Historikern an einem Konzept für eine Sonderschau. „Es ist noch nicht ganz ausgegoren, aber es könnte sich um den Schwerpunkt Frieden drehen, da hier ja auch die Friedensburg ist“, sagt Darabos.

Der Übergang von der Jubiläumsschau zum Haus der Geschichte soll fließend vonstatten gehen. Doch zuvor hofft Darabos noch die Besucheranzahl bis Jahresende zu verdoppeln.