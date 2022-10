Zwei Tonnen Baumaterial im Nordburgenland gestohlen

400 Quadratmeter Schalungselemente sind von einer Baustelle in Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) gestohlen worden. Das Baumaterial hatte ein Gewicht von etwa zwei Tonnen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Die genaue Schadenssumme steht nicht fest, sie soll im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen. Der Diebstahl wurde zwischen 19. und 24. Oktober verübt. Nach den Tätern wird gefahndet.