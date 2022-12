Zwei Passantinnen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich am Donnerstagnachmittag in Eisenstadt sowie im Bezirk Eisenstadt-Umgebung ereignet. In der Landeshauptstadt wurde laut Landesssicherheitszentrale (LSZ) in der Nähe des Konservatoriums eine Passantin auf der Straße von einem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert.