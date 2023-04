Zwei Millionen Euro Schaden durch Frost im Burgenland

„Manche Gärten hat es voll erwischt, andere weniger“, berichtet Josef Maurovich, Obmann des Vereins „Kittseer Marille“. Weil eine Frostberegnung bei den teilweise acht Meter hohen Bäumen nicht möglich sei, habe man versucht, die üblicherweise in oberen Schichten wärmere Luft mittels Gebläse nach „unten“ zu verteilen.

"Haben alles gegeben"

„Wir haben alles gegeben, was geht. Aber es war auch oben zu kalt", sagt Maurovich. Auch er geht von Verlusten von 50 bis 60 Prozent bei den rund 35.000 Marillenbäumen in der Region Kittsee im Bezirk Neusiedl am See aus.