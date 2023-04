Sorge vor Schäden: "Minus 7,6 Grad sind schon gewaltig"

Kein Totalausfall

Optimistisch ist hingegen Rainer Silber, Geschäftsführer des Obsthügellandes in Scharten im Bezirk Eferding in Oberösterreich. So führten die vergangenen Frostnächte mit Temperaturen von minus drei Grad zu keinem Totalausfall, ist Silber überzeugt. Schäden gebe es aber durchaus, genau könne man diese jedoch erst in zwei bis drei Wochen einschätzen. Kirschen, Äpfel und Birnen sind laut Rainer nicht betroffen, weil sie sich allesamt noch in einem früheren Stadium (Knospenstadium) vor der Blüte befinden.