Zwei Bildungsstätten fertig und eine weitere in Planung

ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek kam aus Wien angereist, um bei der Eröffnung mit dabei zu sein. „’Für das Leben lernen' ist das Motto der Mittelschule Oberpullendorf. Dieses Motto wird in der Schulgemeinschaft stark gelebt“, sagte Polaschek.

Storchennest bereits fertig

Ebenfalls fertiggestellt ist der bereits vierte Kindergarten in Neusiedl am See. Das sogenannte Storchennest hat eine Nutzfläche von rund 1.400 Quadratmetern und bietet Platz für sechs Gruppenräume, sowie zwei Bewegungsräume.

Bereits Anfang des Monats startete der Betrieb mit vier Gruppen – davon zwei Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen. Das Grundstück an der Bahnhofstraße hat mit einer Gesamtgröße von 5.000 Quadratmetern auch einen großen Außenbereich und Garten zu bieten.

Der Kindergarten wurde ökologisch nach Klimaaktiv-Standards erbaut und wird als naturnahe Kinderbildungsstätte geführt. Naturpädagogisches Lernen mit allen Sinnen sei der Schwerpunkt des Kindergartens, wir betont. Die Baukosten betrugen rund fünf Millionen Euro.

Umgesetzt wurde das Projekte von der Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit der Projektentwicklung Burgenland (PEB). Um seiner Bezeichnung „Storchennest“ gerecht zu werden, wurde ein eben solches dazu gebaut. Im kommenden Frühjahr sollen die ersten Störche ihr neues Quartier beziehen.