Mädchen werden für (berufliche) Männerdomänen begeistert

Ausbildung. Noch immer liegen technische Berufe in Männerhand. Weniger als fünf Prozent der Beschäftigten bei den Elektrikern und Metallarbeitern sind weiblich. Damit sich das ändert, versucht das AMS mittels diverser Maßnahmen, Mädchen und Frauen für technische Berufe zu begeistern. Nicht nur weil hier die Jobaussichten bessere sind, auch die Verdienstmöglichkeiten sind höhere.

Eine dieser Maßnahmen, um weiblichen Jugendlichen Technik und Handwerk näherzubringen, ist die AMS-#techgirls-week. Sie findet von 12. bis 16. September zum vierten Mal in verschiedenen Kursinstituten in allen Bezirken des Landes statt. Mitmachen können 15- bis 18-jährige Mädchen und junge Frauen in den Ausbildungseinrichtungen BFI, Schulungszentrum BUZ Neutal, Jugend am Werk und auch im WIFI.

Durch die #techgirls-week wurden im Vorjahr 28 Mädchen dazu motiviert, einen technischen oder handwerklichen Beruf zu erlernen, erklärt AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl.