Hitzige Debatte bei Sonderlandtag zur Causa Flugrettung

Doskozil: Kommission entscheidet

Doskozil wies die Kritik zurück: "Leider Gottes ist das Leben kein Schifahren", meinte er. "Mir ist es egal, wer das bekommt. Es muss richtig und sauber abgehandelt werden", begründete der Landeshauptmann die Neuausschreibung. Die Zusammenarbeit mit dem ÖAMTC habe in der Vergangenheit gut funktioniert, er sei aber nicht derjenige, der die Entscheidung im Vergabeverfahren getroffen habe, sondern eine Kommission. Zur Entscheidung des LVwG gebe es "unterschiedliche Rechtsansichten", sie sei aber natürlich zu akzeptieren.

Ansonsten wetterte der Landeshauptmann gegen die Versäumnisse der Volkspartei im Bund. Das System der Gesundheitsversorgung sei "im Begriff an die Wand zu fahren". Es herrsche akuter Ärztemangel, die Bundesregierung mache aber nichts dagegen. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) halte er weiter für überflüssig.

FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz kritisierte wie die ÖVP die Entscheidung des Landes in Hinblick auf die Flugrettung. Grünen-Klubobfrau Regina Petrik war die Kommunikation im Land ein Dorn im Auge: "Die SPÖ meint, sie kann machen, was sie will, die ÖVP wittert hinter jeder Ecke einen Skandal."