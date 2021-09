Zloklikovits wird neuer Ortschef von Heugraben im Südburgenland

Der künftige Bürgermeister will der Aussendung zufolge den Breitbandausbau und den Ausbau sowie die Sanierung der Gemeindestraßen, vor allem im Wohngebiet, schnellstmöglich umsetzen. Mit einem örtlichen Entwicklungskonzept will Zloklikovits Bauland mobilisieren und somit günstige Bauplätze für Eigenheime schaffen. Der 59-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet in der Bezirkshauptmannschaft Güssing.

Zloklikovits ist "ein Macher"

„Die letzten Monate seiner interimistischen Tätigkeit als Bürgermeister haben bereits gezeigt, dass er der richtige Mann für Heugraben ist. Er ist ein Macher“, sagte SPÖ-Landesparteivorsitzender LH Hans Peter Doskozil, der gemeinsam mit Fürst und SPÖ-Bezirksvorsitzender Landtagspräsidentin Verena Dunst persönlich gratulierte.

„Manfred Orsolits hat trotz schwieriger Ausgangslage einen engagierten und fairen Wahlkampf geführt“, hieß es indes von der Volkspartei Burgenland in einer Aussendung. Man lege nun den Fokus auf die Wahlen im nächsten Jahr, sagte ÖVP-Bezirksparteiobmann Bernd Strobl.