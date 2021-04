Zivildienst: „Erfahrung, die du dein Leben nicht vergisst“

Für den 18-jährigen David Schweighofer stand schon lange fest, dass er den Zivildienst machen will. „Es war eine schöne, sinnvolle Zeit“, zieht der Bad Sauerbrunner nach seinem vor Kurzem beendeten Einsatz als „Zivi“ beim Roten Kreuz Resümee. Dass manche die Zeit für den Zivildienst als „verloren“ bezeichnen, könne er überhaupt nicht nachvollziehen. „Während der neun Monate sammelst du Erfahrungen, die du dein ganzes Leben lang nicht vergisst.“

Schon die einmonatige Ausbildungszeit zum Rettungssanitäter sei unvergesslich gewesen. „Da erfährt man nicht nur viel im Bezug auf das Rettungswesen. Ich habe da auch Leute aus dem ganzen Burgenland kennengelernt“, sagt Schweighofer.

Einsatz bei Corona-Testungen

Auch wenn der Einsatz in Zeiten der Pandemie herausfordernd gewesen sei – der 18-Jährige war auch bei der Durchführung von Corona-Massentests involviert – ist er froh, Einblicke in das Rettungswesen gewonnen zu haben. Als Freiwilliger werde er dem Roten Kreuz weiter erhalten bleiben. Seine Erfahrungen haben den 18-Jährigen in seinem Berufswunsch bestärkt: Er will Medizin studieren.