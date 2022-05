Die Anlage hatte ihre eigene Strom-, Luft- und Wasserversorgung. Auch sonst fanden die Milizsoldaten, die hier alle zwei Jahre zehn Tage lang geĂĽbt haben, im Bunker alles vor, was sie zum Ăśberleben brauchten. Lebensmittel-Konserven gab es in HĂĽlle und FĂĽlle, und auch sonst wurde an alles gedacht: Sogar an einen Sargraum. Wie es sich anfĂĽhlt, tagelang hier eingeschlossen zu sein, wollte Josef Hatos Ende der 1990er-Jahre einmal am eigenen Leib erfahren.