Zehn Jahre Sonnenhof: Warum Herausforderungen im Tierschutz steigen

Immer professioneller

Ein Problem sieht der Veterinärmediziner auch in (illegalen) Tierkäufen über das Internet. Skrupellose Händler gehen immer professioneller vor. Nicht nur auf so mancher Homepage in Osteuropa werden Dutzende Welpen vieler verschiedener Rassen zum Kauf angeboten. Auch auf Online-Portalen, die suggerieren, es handle sich um einen österreichischen Anbieter, würden mitunter Tiere aus dem Ausland feilgeboten. Mit EU- und Impfpass sowie mit einem Chip versehen, so das „Angebot“, werden die „Lieferungen“ bis vor die Haustür angepriesen.

