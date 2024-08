Neuer Wohnluxus im Burgenland: Experten raten zur Immobiliensuche

Heiß begehrt sind im Burgenland hingegen Gebäude am Wasser , derzeit werden neue Luxuswohnungen am Neufelder See gebaut.

36 Grundstücke mit Gebäuden am Wasser haben 2023 den Besitzer gewechselt – nur in Niederösterreich (130) waren es mehr. "Trotz der veränderten Marktverhältnisse ist die Nachfrage nach Luxusimmobilien konstant geblieben, wobei sich der Angebotsmarkt im Burgenland in Grenzen hält", sagt Daniela Weiss, Remax Neusiedl am See. Der Beweis für den schwachen Angebotsmarkt Der Luxusanteil im Burgenland lag 2023 bei 0,7 Prozent, das ist etwa jedes 136. Einfamilienhaus.

Am burgenländischen Wohnungsmarkt – mit nur 731 Wohnungen der mit Abstand kleinste in Österreich – ist die Situation ähnlich.

Dementsprechend gering ist auch der Anteil von Luxuswohnungen – 2021 wurden sechs verkauft, 2022 waren es noch zwei und 2023 nur mehr eine einzige Wohnung.

Luxusimmobilien in Österreich Im Jahr 2023 wurden in Österreich 1.077 Einfamilienhäuser, Wohnungen, Dachgeschoßwohnungen, Objekte am See und Seegrundstücke um Stückpreise von mindestens einer Million Euro in Österreich verkauft

Das sind um 34 Prozent weniger als 2022 - nach einem Anstieg von 2021 auf 2022 um 15,9 Prozent.

Spitzenreiter sind Wien mit 413 (nach 721 und 577 in den Jahren 2022 und 2021) und 228 in Tirol (2022: 307).

Weitere Bundesländer: Salzburg (138), Oberösterreich (88), Vorarlberg (71), Niederösterreich (56), Kärnten (63), Steiermark (45).

Schlusslicht ist das Burgenland mit nur fünf Verkäufen über einer Million.

Aber es gibt eine Ausnahme, den Norden. Gerade dort sei die Nachfrage nach derart hochpreisigen Objekten vergleichsweise hoch, sagt Weiss. Wer aber sucht und kauft diese Immobilien? "Die Kunden kommen aus dem In- und Ausland und haben gemein, dass sie Landleben mit Stadtnähe verbinden möchten", beschreibt Weiss den Käufermarkt. Besonders interessant machen das nördliche Burgenland und vor allem das Gebiet um den Neusiedler See die Nähe zu Wien, zur Slowakei und Ungarn. "Die Immobilien am Neusiedler See sind weiterhin ein beliebter Platz zum Leben – als Lebensmittelpunkt genauso wie als Zweitwohnsitz. Das Wohnen am Wasser erlangt aufgrund der derzeitigen Wasserverhältnisse wieder größere Bedeutung", sagt Weiss. Moderner Luxus am Neufelder See Das wissen auch die geschäftstüchtigen Experten der Esterhazy Betriebe. Am Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) entstehen derzeit exklusive Wochenendhäuser, vor einigen Wochen wurde der Rohbau fertiggestellt. „Sinfonie – Wohnen am Neufelder See“ nennt sich das Projekt, bei dem insgesamt sechs Wohnungen in einem Gebäude entstehen.

© Victoria Kaiser Interior Marketing "Modernen Komfort und Nachhaltigkeit" verspricht Esterhazy mit seinem neuen Bauprojekt am Neufelder See.

Neu errichtete Eigentumswohnungen sind in Eisenstadt um etwa 4.100 Euro pro Quadratmeter zu haben, nur St. Pölten ist mit 3.700 Euro billiger. Bei den gebrauchten Eigentumswohnungen ist die burgenländische Landeshauptstadt mit 2.200 Euro pro Quadratmeter sogar am günstigsten. Teuerstes Pflaster für diesen Markt ist Innsbruck mit 5.600 Euro pro Quadratmeter. Der Markt erholt sich langsam: "Guter Zeitpunkt für Immobiliensuche" Sowohl Angebot als auch Nachfrage sind bei Kaufimmobilien im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Während bei Häusern das Angebot österreichweit um 14 Prozent nach oben kletterte, hat die Nachfrage um 17 Prozent angezogen.

Preislich beginnen die Einheiten bei etwa 1,4 Millionen Euro, dafür bekommt man 150 oder mehr Quadratmeter Wohnraum und auch eine eigene Freifläche. Nur den Steg in den Neufelder See muss man sich mit den anderen – vermutlich ebenfalls wohlhabenden – Nachbarn teilen. In den Sommermonaten wurden die Arbeiten eingestellt, ab September wird aber wieder gebaut. Die Übergabe der Wohnungen ist dann für Winter 2025 geplant. Billigere Wohnungen Über die vergangenen Jahre gesehen ist der Immobilienmarkt im Nordburgenland und vor allem im Bezirk Eisenstadt-Umgebung jener mit den meisten Verkäufen. Auch die Preise sind hoch, vor allem in der Landeshauptstadt und insbesondere im Vergleich mit den südlicheren Regionen. Im Preisranking der Landeshauptstädte befindet sich Eisenstadt jedoch am unteren Ende der Skala, wie eine Analyse von Raiffeisen Immobilien unlängst ergeben hat.

© Getty Images/FluxFactory/IStockphoto.com Im Vergleich mit den anderen Landeshauptstädten sind die Wohnungen in Eisenstadt günstig.

Im ersten Halbjahr waren auch um neun Prozent mehr Eigentumswohnungen am Markt, die Nachfrage hat um zwölf Prozent zugelegt. Das zeigt die aktuelle Datenanalyse von ImmoScout24 , für die knapp 170.000 Immobilienangebote aus den ersten sechs Monaten 2023 und 2024 ausgewertet wurden. Ein untrüglicher Frühindikator und erste "hard facts" für den Aufwind und die Markterholung sind auch die kürzlich von "IMMOunited" veröffentlichten Grundbuchtransaktionszahlen für den Monat Juli 2024. Mit einer Steigerung von rund fünf Prozent zum Vorjahr ist dies die erste positive Entwicklung bei den Immobilienverbücherungen seit Mai 2022. Bestätigt werden diese Zahlen durch den "sREAL", Halbjahresrückblick. Vorschau auf das zweite Halbjahr 2024 Jüngster Trend: Vor allem die ältere Generation ist auf der Suche nach altersgerechten Wohnungen, die möglichst barrierefrei ausgeführt sind. Junge Menschen suchen nach wie vor nach Eigentum, nehmen dafür auch leistbarere Lagen außerhalb der Ballungszentren in Kauf.